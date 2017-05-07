Активистки Femen устроили протест у участка, где будет голосовать Ле Пен

Акция прошла в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале к северу от Парижа.

Одна из наиболее известных активисток движения Инна Шевченко разместила в своем аккаунте в сети Twitter фотографию с места событий. На ней изображены пять девушек, одетых в темные джинсы и с цветочными венками на головах.

Активистки забрались на высокие строительные леса и развернули огромный плакат.

«Марин у власти, Марианна в отчаянии», — написано на плакате. Марианна — молодая женщина, символизирующая Францию и олицетворяющая национальный девиз страны «Свобода, Равенство, Братство».

Как сообщает газета Figaro, одна из участниц акции задержана.