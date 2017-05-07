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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Активистки Femen устроили протест у участка, где будет голосовать Ле Пен

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Активистки скандально известного движения FEMEN утром в воскресенье развернули огромный плакат у избирательного участка, где в ближайшее время должна проголосовать во втором туре выборов президента Франции кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Источник: AFP 2017

Акция прошла в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале к северу от Парижа.

Одна из наиболее известных активисток движения Инна Шевченко разместила в своем аккаунте в сети Twitter фотографию с места событий. На ней изображены пять девушек, одетых в темные джинсы и с цветочными венками на головах.

Активистки забрались на высокие строительные леса и развернули огромный плакат.

«Марин у власти, Марианна в отчаянии», — написано на плакате. Марианна — молодая женщина, символизирующая Францию и олицетворяющая национальный девиз страны «Свобода, Равенство, Братство».

Как сообщает газета Figaro, одна из участниц акции задержана.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения «Вперед» экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,3%).

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