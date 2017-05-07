Женщины Востока поднялись на нефтяном кризисе
В Саудовской Аравии женщинам больше не нужно получать разрешение
В Саудовской Аравии женщинам больше не нужно получать разрешение
Как сообщают местные СМИ, нововведение позволит женщинам самостоятельно получать доступ к работе, высшему образованию, медицинской помощи и другим услугам с одной оговоркой — «если для такого запроса (требования) нет юридических оснований в нормах шариата».
Формального запрета на доступ женщин к услугам не было и раньше. Но государственные учреждения нередко требовали от просительниц специального разрешения. Верховный суд страны уже распорядился пересмотреть соответствующие процедуры, а также составить четкий список услуг, для которых разрешение все же потребуется.
По саудовским законам, у каждой женщины должен быть
В сентябре прошлого года в правительство страны была подана петиция, подписанная более чем 15 тыс. саудовских женщин. В ней они также требовали отмены этого правила. Еще в 2008 и 2013 годах к отмене призывала Саудовскую Аравию ООН. После этого некоторые ограничения на работу для женщин были смягчены. Но сама система опекунства сохранилась.
Как отметила в связи с нынешним указом директор по коммуникациям Организации исламского сотрудничества Маха Акиль, «поручительства всегда были помехой для женщин и унизительной практикой, потому что некоторые опекуны злоупотребляли своей властью». По ее словам, изменения по сути признают право женщины быть своим собственным опекуном и самостоятельно решать официальные вопросы.
Согласна с этим и Сухейла Зейн
Наблюдатели все чаще отмечают изменения в положении женщин в Саудовской Аравии. Они связывают их с реформами, которые начались в связи резким ростом бюджетного дефицита
Экономическая программа «Видение королевства Саудовская Аравия: 2030», принятая в апреле 2016 года, предусматривает увеличение доли женщин среди работающих с 22% до 30%. Сейчас работают лишь 1,9 млн из 13,1 млн саудовских женщин. При этом, по данным саудовского Главного управления статистики, 80,6% всех официально ищущих работу в стране — женщины.
Еще одно свидетельство постепенных изменений положения женщин в Саудовской Аравии — несколько недавних назначений. В феврале генеральным директором одной из крупнейших финансовых корпораций страны, Samba Financial Group, была назначена женщина — Рания Махмуд Нашар. За несколько дней до этого на пост главы Саудовской фондовой биржи была назначена Сара
В 2013 году женщины впервые смогли войти в состав Меджлиса
При этом многие ограничения для женщин, как официальные, так и неформальные, в Саудовской Аравии сохраняются. Одна из наиболее критикуемых норм — запрет на вождение автомобиля. Ограничение усугубляется тем, что общественный транспорт в Саудовской Аравии развит довольно слабо. В связи с этим большой популярностью среди саудовских женщин пользуются сервисы заказа такси, такие как Uber или его местный аналог Careem. Женщины составляют около 80% их пользователей.
Яна Рождественская