Женщины Востока поднялись на нефтяном кризисе

Источник: AP 2017

Как сообщают местные СМИ, нововведение позволит женщинам самостоятельно получать доступ к работе, высшему образованию, медицинской помощи и другим услугам с одной оговоркой — «если для такого запроса (требования) нет юридических оснований в нормах шариата». Формального запрета на доступ женщин к услугам не было и раньше. Но государственные учреждения нередко требовали от просительниц специального разрешения. Верховный суд страны уже распорядился пересмотреть соответствующие процедуры, а также составить четкий список услуг, для которых разрешение все же потребуется.

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По саудовским законам, у каждой женщины должен быть мужчина-опекун. Обычно это муж, отец или другой близкий родственник. Без его разрешения женщина не может заключать брак или, например, выезжать за границу. В социальных сетях несколько раз проходили акции с хештегом #IamMyOwnGuardian («Я сама себе опекун»), в ходе которой люди требовали отмены системы опекунства. В сентябре прошлого года в правительство страны была подана петиция, подписанная более чем 15 тыс. саудовских женщин. В ней они также требовали отмены этого правила. Еще в 2008 и 2013 годах к отмене призывала Саудовскую Аравию ООН. После этого некоторые ограничения на работу для женщин были смягчены. Но сама система опекунства сохранилась. Как отметила в связи с нынешним указом директор по коммуникациям Организации исламского сотрудничества Маха Акиль, «поручительства всегда были помехой для женщин и унизительной практикой, потому что некоторые опекуны злоупотребляли своей властью». По ее словам, изменения по сути признают право женщины быть своим собственным опекуном и самостоятельно решать официальные вопросы. Согласна с этим и Сухейла Зейн аль-Абидин из саудовского Национального общества по правам человека. Она заявила, что новый закон даст женщинам возможность представлять себя в суде, выезжать за границу или получать паспорт. Хотя пока неясно, для каких услуг по-прежнему будет требоваться разрешение опекуна. О полной отмене самой системы опекунства речи пока не идет.

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