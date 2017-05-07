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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Женщины Востока поднялись на нефтяном кризисе

В Саудовской Аравии женщинам больше не нужно получать разрешение мужчины-опекуна для доступа к государственным услугам. Указ об этом был выпущен на этой неделе королем Сальманом ибн Абдель-Азизом.

Источник: AP 2017

Как сообщают местные СМИ, нововведение позволит женщинам самостоятельно получать доступ к работе, высшему образованию, медицинской помощи и другим услугам с одной оговоркой — «если для такого запроса (требования) нет юридических оснований в нормах шариата».

Формального запрета на доступ женщин к услугам не было и раньше. Но государственные учреждения нередко требовали от просительниц специального разрешения. Верховный суд страны уже распорядился пересмотреть соответствующие процедуры, а также составить четкий список услуг, для которых разрешение все же потребуется.

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По саудовским законам, у каждой женщины должен быть мужчина-опекун. Обычно это муж, отец или другой близкий родственник. Без его разрешения женщина не может заключать брак или, например, выезжать за границу. В социальных сетях несколько раз проходили акции с хештегом #IamMyOwnGuardian («Я сама себе опекун»), в ходе которой люди требовали отмены системы опекунства.

В сентябре прошлого года в правительство страны была подана петиция, подписанная более чем 15 тыс. саудовских женщин. В ней они также требовали отмены этого правила. Еще в 2008 и 2013 годах к отмене призывала Саудовскую Аравию ООН. После этого некоторые ограничения на работу для женщин были смягчены. Но сама система опекунства сохранилась.

Как отметила в связи с нынешним указом директор по коммуникациям Организации исламского сотрудничества Маха Акиль, «поручительства всегда были помехой для женщин и унизительной практикой, потому что некоторые опекуны злоупотребляли своей властью». По ее словам, изменения по сути признают право женщины быть своим собственным опекуном и самостоятельно решать официальные вопросы.

Согласна с этим и Сухейла Зейн аль-Абидин из саудовского Национального общества по правам человека. Она заявила, что новый закон даст женщинам возможность представлять себя в суде, выезжать за границу или получать паспорт. Хотя пока неясно, для каких услуг по-прежнему будет требоваться разрешение опекуна. О полной отмене самой системы опекунства речи пока не идет.

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Наблюдатели все чаще отмечают изменения в положении женщин в Саудовской Аравии. Они связывают их с реформами, которые начались в связи резким ростом бюджетного дефицита из-за падения цен на нефть.

Экономическая программа «Видение королевства Саудовская Аравия: 2030», принятая в апреле 2016 года, предусматривает увеличение доли женщин среди работающих с 22% до 30%. Сейчас работают лишь 1,9 млн из 13,1 млн саудовских женщин. При этом, по данным саудовского Главного управления статистики, 80,6% всех официально ищущих работу в стране — женщины.

Еще одно свидетельство постепенных изменений положения женщин в Саудовской Аравии — несколько недавних назначений. В феврале генеральным директором одной из крупнейших финансовых корпораций страны, Samba Financial Group, была назначена женщина — Рания Махмуд Нашар. За несколько дней до этого на пост главы Саудовской фондовой биржи была назначена Сара ас-Сухайми. До этого она несколько лет проработала гендиректором саудовского Национального коммерческого банка.

В 2013 году женщины впервые смогли войти в состав Меджлиса аш-Шура (консультативного совета). В настоящий момент доля женщин в совете достигла 20%.

При этом многие ограничения для женщин, как официальные, так и неформальные, в Саудовской Аравии сохраняются. Одна из наиболее критикуемых норм — запрет на вождение автомобиля. Ограничение усугубляется тем, что общественный транспорт в Саудовской Аравии развит довольно слабо. В связи с этим большой популярностью среди саудовских женщин пользуются сервисы заказа такси, такие как Uber или его местный аналог Careem. Женщины составляют около 80% их пользователей.

Яна Рождественская

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