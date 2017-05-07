Ле Пен и Макрон проголосовали на президентских выборах

Кандидат от партии «Народный фронт» пришла на участок в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), Макрон отдал свой голос в коммуне Тук (департамент Па-де-Кале).

После голосования лидер движения «Вперед!» начал общение с журналистами и сторонниками, Ле Пен предпочла почти сразу покинуть участок.