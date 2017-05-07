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12:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Ле Пен и Макрон проголосовали на президентских выборах

Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон проголосовали во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщается на сайте издания Le Monde, которое ведет онлайн-трансляцию.

Источник: AFP 2017

Кандидат от партии «Народный фронт» пришла на участок в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), Макрон отдал свой голос в коммуне Тук (департамент Па-де-Кале).

После голосования лидер движения «Вперед!» начал общение с журналистами и сторонниками, Ле Пен предпочла почти сразу покинуть участок.

Голосование началось в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и продлится до 19:00 (20:00 мск).

В первом туре, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов. Ле Пен — 21,3 процента.

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