Гражданское общество поддержало компромиссный подход к реформе избирательной системы

С таким заявлением выступили более 50-ти неправительственных организаций. Они выразили уверенность, что принятое большинством депутатов решение создает условия для достижения широкого политического консенсуса.

«Призываем все политические фракции парламента проявить открытость в реализации политической реформы и изменении нынешней избирательной системы. Этого ждет большинство граждан, что доказывают результаты всех последних соцопросов», говорится в обращении.

Накануне в поддержку перехода к смешанной избирательной системе выступила Национальная конфедерация профсоюзов. В пятницу парламент одобрил в первом чтении сразу два законопроекта об изменении системы выборов, затем их решили объединить в один документ. За высказались 74 депутата. Спикер Андриан Канду сообщил, в окончательном чтении документ обсудят в июне, после получения рекомендаций Венецианской комиссии.