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14:40 (мск), источник: Publika.md

Гражданское общество поддержало компромиссный подход к реформе избирательной системы

Гражданское общество поддерживает компромиссный подход к смене избирательной системы.

Источник: Publika.md

С таким заявлением выступили более 50-ти неправительственных организаций. Они выразили уверенность, что принятое большинством депутатов решение создает условия для достижения широкого политического консенсуса.

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«Призываем все политические фракции парламента проявить открытость в реализации политической реформы и изменении нынешней избирательной системы. Этого ждет большинство граждан, что доказывают результаты всех последних соцопросов», говорится в обращении.

Накануне в поддержку перехода к смешанной избирательной системе выступила Национальная конфедерация профсоюзов. В пятницу парламент одобрил в первом чтении сразу два законопроекта об изменении системы выборов, затем их решили объединить в один документ. За высказались 74 депутата. Спикер Андриан Канду сообщил, в окончательном чтении документ обсудят в июне, после получения рекомендаций Венецианской комиссии.

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