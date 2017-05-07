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16:19 (мск), источник: УНИАН

Евровидение-2017: Порошенко поздравил украинцев с началом конкурса

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю официального старта «Евровидения-2017». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Источник: УНИАН

«Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже во второй раз принимает “Евровидение” у себя. Победа Русланы весной 2004 оказалась созвучной с первым проевропейским Майданом. Триумфальное выступление Джамалы прошлой весной в Стокгольме вновь привело “Евровидение” в Киев. Мощная международная поддержка песни “1944” стала знаком солидарности с крымско-татарским народом. Едва ли не впервые на конкурсе победила песня такого драматического накала», — отметил он.

По словам Порошенко, внимание сотен миллионов телезрителей всего мира в эти дни будет приковано именно к Украине, «нашим европейским стремлениям, к борьбе за свободу и независимость».

«Так совпало, но стало глубоко символичным, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму. Запомните эту дату — 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это — первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине в течение последних трех лет», — отметил президент.

«Какая бы страна не выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. А Украина — это Европа. Без всяких сомнений! Приветствую, вас, дорогие украинцы с европейской весной», — подытожил Порошенко.

Как известно, в Киеве сегодня состоится официальная церемония открытия Евровидения-2017. Украину на Евровидении 2017 будет представлять группа O. Torvald с песней Time.

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