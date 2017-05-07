Луценко примет участие в заседаниях суда по делу о госизмене Януковича
Во время будущих заседаний, в которых примет участие генпрокурор Юрий Луценко будут давать показания важные свидетели, в том числе и сам обвиняемый.
Во время будущих заседаний, в которых примет участие генпрокурор Юрий Луценко будут давать показания важные свидетели, в том числе и сам обвиняемый.
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко примет участие в отдельных заседаниях по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича, сообщили телеканалу «112 Украина» в
Во время будущих заседаний, в которых примет участие генпрокурор будут давать показания важные свидетели, в том числе и сам обвиняемый.
В Генпрокуратуре также заявили, что Луценко не обязан принимать участие в любых судебных заседаниях.
Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем.
Ранее защита
Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.