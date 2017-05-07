Луценко примет участие в заседаниях суда по делу о госизмене Януковича

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко примет участие в отдельных заседаниях по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича, сообщили телеканалу «112 Украина» в пресс-службе ГПУ, комментируя отсутствие Луценко на подготовительном судебном заседании 3 мая.

Во время будущих заседаний, в которых примет участие генпрокурор будут давать показания важные свидетели, в том числе и сам обвиняемый.

В Генпрокуратуре также заявили, что Луценко не обязан принимать участие в любых судебных заседаниях.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

Ранее защита экс-президента сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине. Защита сообщила, что это заявление передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал соблюдение всех прав экс-президента Виктора Януковича на судебном процессе против него, и заявил, что суд не будет «процессом мести».

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.