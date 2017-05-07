В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа

«Мне очень трудно отвечать на вопрос, почему заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации, может они еще пока друг к другу не притерлись», — сказал он в интервью телеканалу «Мир».

Так министр ответил на вопрос о том, как в Москве интерпретируют недавние слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что его визит в Москву не принес результатов, а также заявление Белого дома об изоляции России в ООН.

«Мы обычно ориентируемся на главное действующее лицо — в этом случае это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который дал очень высокую оценку и визиту Тиллерсона в Москву, и недавнему своему телефонному разговору с президентом Путиным и выразил настрой на то, чтобы продолжать развивать наши усилия по продвижению отношений в общих интересах», — отметил Лавров.