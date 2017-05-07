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16:16 (мск), источник: Интерфакс

В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Москва в отношениях с США ориентируется исключительно на позицию главы государства Дональда Трампа, а не на противоречащие друг другу заявления его администрации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: AP 2017

«Мне очень трудно отвечать на вопрос, почему заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации, может они еще пока друг к другу не притерлись», — сказал он в интервью телеканалу «Мир».

Так министр ответил на вопрос о том, как в Москве интерпретируют недавние слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что его визит в Москву не принес результатов, а также заявление Белого дома об изоляции России в ООН.

«Мы обычно ориентируемся на главное действующее лицо — в этом случае это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который дал очень высокую оценку и визиту Тиллерсона в Москву, и недавнему своему телефонному разговору с президентом Путиным и выразил настрой на то, чтобы продолжать развивать наши усилия по продвижению отношений в общих интересах», — отметил Лавров.

Комментарии
8
А Б
Как известно, короля делает свита. Трамп может заявлять всё, что угодно, в интересах как поддержания собственного имиджа в глазах оппонентов, так и для того, чтобы показать избирателям, прессе и гражданам своей страны, что он выполняет свои предвыборные обещания. Но слова останутся словами до тех пор, пока они не преобразуются в дела. Это полностью соответствует истине о том, что теория всегда проверяется практикой. Что же касается непосредственно слов Лаврова, то он всего лишь отражает позицию власти, т.к. весьма ограничен в выражении собственной субъективной точки зрения по любым вопросам.
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vesta
Лаврову +1000 !!
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Alex Heavy
Уже не доживу :-)
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