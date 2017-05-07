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16:18 (мск), источник: РИА Новости

Лавров о встрече Путина и Трампа: ее нужно хорошо подготовить

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужно хорошо подготовить, Москва этим занимается в настоящее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости

«Понимаете, встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: «Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот наконец-то она состоялась», — сказал он в интервью телеканалу «МИР».

По словам министра, Россия и США убеждены, что когда лидеры встречаются, это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто, что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

«Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. Мы сейчас этим занимаемся», — сказал глава МИД РФ.

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