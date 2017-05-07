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20:19 (мск), источник: Om1.ru

Выборы мэра Омска-2 могут затянуться до 2020 года

Сроки назначения градоначальника не прописаны в решении Горсовета № 512.

Стало известно, что комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Омска соберется в Горсовете 10 мая. Члены комиссии определятся с датой выборов градоначальника.

Однако в решении Горсовета № 512 о проведении выборов не прописаны сроки проведения конкурса на должность главы города. Об этих «подводных камнях» упомянул член комиссии, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин.

— На 10 мая намечено заседание комиссии по отбору кандидатов в мэры Омска, где определится дата. Однако по 512 решению Горсовета выборы могут быть назначены хоть до 2020 года, — подчеркнул Ложкин.

Теоретически новый выборы градоначальника могут состояться уже в июне этого года, но не исключено, что их перенесут на осень. Чтобы новый состав Горсовета выбирал, с каким градоначальником намерен работать последующие пять лет.

Напомним, предыдущие выборы мэра 19 апреля были признаны несостоявшимися из-за того, что до финала конкурса не дошло ни одного кандидата. Так, вице-губернатор Станислав Гребенщиков и министр труда и соцразвития Владимир Куприянов отозвали свои заявления, сославшись на нездоровье. А 31-летний предприниматель Андрей Ерошевич не назвал причин и забрал свои документы.

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