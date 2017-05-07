Выборы мэра Омска-2 могут затянуться до 2020 года

Стало известно, что комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Омска соберется в Горсовете 10 мая. Члены комиссии определятся с датой выборов градоначальника.

Однако в решении Горсовета № 512 о проведении выборов не прописаны сроки проведения конкурса на должность главы города. Об этих «подводных камнях» упомянул член комиссии, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин.

— На 10 мая намечено заседание комиссии по отбору кандидатов в мэры Омска, где определится дата. Однако по 512 решению Горсовета выборы могут быть назначены хоть до 2020 года, — подчеркнул Ложкин.

Теоретически новый выборы градоначальника могут состояться уже в июне этого года, но не исключено, что их перенесут на осень. Чтобы новый состав Горсовета выбирал, с каким градоначальником намерен работать последующие пять лет.