Лавров заявил, что проект по включению Украины в НАТО провалился
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Проект по включению Украины в НАТО и использования Крыма в планах военного окружения РФ провалился,
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Проект по включению Украины в НАТО и использования Крыма в планах военного окружения РФ провалился,
«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации — эти планы провалились», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Мир».
По мнению главы МИД РФ, «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина