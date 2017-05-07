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16:34 (мск), источник: РИА Новости

Лавров заявил, что проект по включению Украины в НАТО провалился

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Проект по включению Украины в НАТО и использования Крыма в планах военного окружения РФ провалился, из-за обиды альянс заморозил отношения с Россией, в том числе в борьбе с терроризмом, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости

«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации — эти планы провалились», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Мир».

По мнению главы МИД РФ, «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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