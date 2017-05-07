Лавров заявил, что проект по включению Украины в НАТО провалился

«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации — эти планы провалились», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Мир».

По мнению главы МИД РФ, «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».