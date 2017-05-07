Отец Ле Пен усомнился в ее способности возглавить Францию
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
«Характер у нее есть, этого ей не занимать. Однако нужны и другие качества», — заявил он.
Ле Пен добавил, что разочарован тем, как его дочь провела дебаты со своим соперником от движения «Вперед!» Эммануэлем Макроном. По его словам, она зря «перешла на личности», чтобы оказать на конкурента психологическое давление.
По мнению Ле Пена, его внучка Марион
«Я без тени сомнения призываю всех голосовать за Марин Ле Пен», — сказал он.
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