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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Отец Ле Пен усомнился в ее способности возглавить Францию

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жан-Мари Ле Пен, бывший лидер «Национального фронта» и отец кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, выразил сомнение в том, что его дочь подходит на роль главы государства. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times, сообщает Daily Mail.

«Характер у нее есть, этого ей не занимать. Однако нужны и другие качества», — заявил он.

Ле Пен добавил, что разочарован тем, как его дочь провела дебаты со своим соперником от движения «Вперед!» Эммануэлем Макроном. По его словам, она зря «перешла на личности», чтобы оказать на конкурента психологическое давление.

Экс-глава «Национального фронта» также раскритиковал Марин Ле Пен за то, что она не обратилась к нему за советом по поводу ее избирательной кампании.

По мнению Ле Пена, его внучка Марион Марешаль-Ле Пен больше подходит на должность главы Франции. Тем не менее бывший лидер «Национального фронта» признался, что все равно желает Марин Ле Пен победы.

«Я без тени сомнения призываю всех голосовать за Марин Ле Пен», — сказал он.

Ранее Жан-Мари Ле Пен не раз высказывался в поддержку дочери, несмотря на то, что отношения между ними остаются прохладными с тех пор, как она исключила бывшего главу «Национального фронта» из партии.

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