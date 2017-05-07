Рустэм Хамитов: С 2010 года нам пришлось догонять процессы, которые шли в стране

6 мая глава Башкирии Рустэм Хамитов прибыл в Кумертау. Город совсем недавно получил статус территории опережающего развития (ТОСЭР), что позволяет инвесторам рассчитывать на значительные налоговые льготы. Одним из первых резидентов экономической зоны стал маслоэкстракционный завод в селе Маячный.

Летом прошлого года была запущена первая очередь проекта.

— Мы сейчас находимся на сложном этапе — наполнения территорий опережающего развития инвесторами. По разным причинам 10−15 лет назад, когда в стране создавались свободные зоны, Башкирия не вошла в перечень территорий. С 2010 года мы просто догоняем процессы, которые уже шли в стране, — отметил Хамитов.