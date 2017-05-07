Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
ЖКХ без счетчиков может подешеветь в разы
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
"Сармат" не даст США выиграть войну с РФ - СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Лолита рассказала, почему ее мать избили в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
20:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов: С 2010 года нам пришлось догонять процессы, которые шли в стране

Глава Башкирии посетил Кумертау.

6 мая глава Башкирии Рустэм Хамитов прибыл в Кумертау. Город совсем недавно получил статус территории опережающего развития (ТОСЭР), что позволяет инвесторам рассчитывать на значительные налоговые льготы. Одним из первых резидентов экономической зоны стал маслоэкстракционный завод в селе Маячный.

Летом прошлого года была запущена первая очередь проекта.

— Мы сейчас находимся на сложном этапе — наполнения территорий опережающего развития инвесторами. По разным причинам 10−15 лет назад, когда в стране создавались свободные зоны, Башкирия не вошла в перечень территорий. С 2010 года мы просто догоняем процессы, которые уже шли в стране, — отметил Хамитов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Ученые признали: ПМС - это болезнь
Венеция запретила кебабы
Ученые признали: ПМС - это болезнь
Сборная России разгромила Италию в матче чемпионата мира
СМИ: по факту хакерских атак на штаб Макрона завели дело
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
КНДР заявила о задержании гражданина США
Боевики ИГ напали на базу в Ираке, где размещены военные из США
СМИ: на выборах президента Франции побеждает Макрон
Кремль не помогал Навальному в получении загранпаспорта
Спорт
Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом Сборная России одержала победу со счетом 10:1
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь