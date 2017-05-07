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17:52 (мск), источник: РИА Новости

Песков ответил на сообщения о содействии в выдаче загранпаспорта Навальному

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о якобы имевшем место обращении оппозиционера Алексея Навального за содействием в Кремль для получения загранпаспорта, заявил, что этот вопрос не относится к компетенции кремлевской администрации.

Источник: РИА Новости

«Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов», — сказал он РИА Новости.

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Издание «Московский комсомолец» сообщило в воскресенье, что Навальный вылетел за границу и направляется в Барселону. При этом, по данным источников МК, оппозиционер якобы направил письмо руководству кремлевской администрации с просьбой оказать содействие в получении им загранпаспорта.

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный на днях получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Оппозиционер планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой.

Инспектор ФСИН ранее предупредила Навального через его защитника о невозможности выехать за границу. Однако позднее временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков сказал РИА Новости, что приговор Навальному по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж.

Комментарии
1
Иван Петров
Навальный сваливает.
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