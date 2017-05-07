Песков ответил на сообщения о содействии в выдаче загранпаспорта Навальному

Издание «Московский комсомолец» сообщило в воскресенье, что Навальный вылетел за границу и направляется в Барселону. При этом, по данным источников МК, оппозиционер якобы направил письмо руководству кремлевской администрации с просьбой оказать содействие в получении им загранпаспорта.

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный на днях получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Оппозиционер планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой.