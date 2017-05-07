Демпартия выступила с заявлением по поводу протестов против смешанной системы

В ДПМ уверены: НПО — политизированы и направлены против граждан, которые желают прямых выборов депутатов в следующий парламент.

«Мы уважаем мнение тех нескольких десятков протестующих. Однако оппозиции следует уважать и права более 850 тысяч граждан, которые выступают за смену избирательной системы и которые больше не хотят, чтобы политики навязали им кандидатов в депутаты будущего парламента», — говорится в заявлении ДПМ.

В нем также отмечается, что инициаторы акции протеста в очередной раз пытались скомпрометировать саму идею гражданского общества.