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18:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ: Макрон выходит в лидеры на выборах во Франции

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов с 60% голосов. Об этом сообщила в воскресенье бельгийская газета Soir со ссылкой на данные опросов трех исследовательских институтов.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как отмечает издание, число пустых и недействительных бюллетеней также может оказаться значительным.

Как сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на первые данные исследований, Эммануэль Макрон опережает во втором туре президентских выборов свою соперницу, кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, набирая в диапазоне от 62% до 63% голосов.

«Эманнуэль Макрон набирает от 62% до 63% голосов», — сказал в воскресенье ведущий RTBF.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования, за нарушение предусмотрен штраф в 75 тыс. евро. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно публикуют данные своих исследований, которые подвергаются во Франции сомнению: ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными. Во время первого тура нынешних выборов 23 апреля прогнозы бельгийского телеканала RTBF оказались очень близкими к окончательным результатам с отклонением от 0,5 до 3%.

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