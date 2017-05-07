AFP: во Франции открыли дело по факту хакерских атак на штаб Макрона

По его словам, дело начато в связи с «незаконным доступом к системе обработки данных» и «нарушением тайны переписки».

Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пятницу организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения «На марше» заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы.

Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции не рекомендовала СМИ использовать эти материалы в публикациях. «Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного», — говорится в сообщении комиссии на странице в Twitter.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил ранее, что взлом переписки команды кандидата в президенты Франции, основателя движения «На марше» Эмманюэля Макрона хакерами «не останется без ответа».