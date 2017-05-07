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20:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Михалков о присуждении «Ельцин-центру» европейской премии: Это как гражданин Советского Союза, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта

Режиссер Никита Михалков прокомментировал присуждение «Ельцин-центру» премии «Европейский музей года». Деятель культуры, ранее обвинивший ЕЦ в разрушении самосознания людей, заявил, что присуждение музею европейской награды — лучшее подтверждение его слов.

«Лучшего подтверждения быть не может. Я абсолютно не удивлен, что «Ельцин-центр» получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта, — приводит слова Михалкова радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Ельцин-центра», ранее он стал номинантом престижной премии «Европейский музей года» (EMYА) «за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея» и получил один из важнейших призов конкурса — приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Как подчеркнули в ЕЦ, эта награда впервые присуждается российскому музею.

Напомним, Никита Михалков уже не первый раз выступает с резкой критикой «Ельцин-центра». В конце прошлого года режиссер, в частности, заявил, что там «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей». Кроме того, Михалков предложил собрать группу из историков и политологов и проанализировать экспозицию и деятельность «Ельцин-центра». Например, выступления историка Леонида Кацвы, заявившего, что носить георгиевскую ленточку 9 мая — это значит оскорблять память ветеранов, или экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, который в центре имени экс-президента рассказывал о том, что неплохо было бы исключить Чеченскую республику из состава России и отгородиться от нее стеной, а также призыв замдиректора «Ельцин-центра» Никиты Соколова подумать над тем, чтобы «реабилитировать власовцев» — предателей, перешедших на сторону Гитлера.

Кроме того, недавно Михалков, комментируя «антикоррупционные митинги», вновь упрекнул «Ельцин-центр» в искажении истории.

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