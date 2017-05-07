Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах

Французы выбрали нового президента Франции, проголосовали за продолжение (прежнего курса). Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием.

«Я хочу поблагодарить 11 миллионов французов, которые отдали мне свои голоса и своё доверие, а также сторонников, которые поддерживали и сопровождали меня на протяжении всей президентской кампании. Также я хочу поблагодарить Николя Дюпон-Эньяна, который поддержал меня, за его мужественный выбор», — добавила Ле Пен.

Она также отметила, что «Национальный фронт» должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.

Ранее МВД Франции опубликовало первые данные о результатах голосования, согласно которым Ле Пен набирает 40% голосов, Макрон — около 60%. При этом она опережает своего соперника в ряде департаментов на севере Франции.