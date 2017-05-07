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21:41 (мск), источник: РИА Новости

Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен поздравила с победой на выборах своего конкурента, главу движения «Вперед» Эммануэля Макрона, а также поблагодарила проголосовавших за нее.

Источник: Reuters
Французы выбрали нового президента Франции, проголосовали за продолжение (прежнего курса). Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием.
Марин Ле Пен
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«Я хочу поблагодарить 11 миллионов французов, которые отдали мне свои голоса и своё доверие, а также сторонников, которые поддерживали и сопровождали меня на протяжении всей президентской кампании. Также я хочу поблагодарить Николя Дюпон-Эньяна, который поддержал меня, за его мужественный выбор», — добавила Ле Пен.

Она также отметила, что «Национальный фронт» должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.

Ранее МВД Франции опубликовало первые данные о результатах голосования, согласно которым Ле Пен набирает 40% голосов, Макрон — около 60%. При этом она опережает своего соперника в ряде департаментов на севере Франции.

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