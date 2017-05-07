Ельцин-Центр извинился за «рейх» режиссера Никиты Михалкова
Екатеринбургский музей получил престижную награду среди европейских музеев.
Екатеринбургский музей получил престижную награду среди европейских музеев.
«Кинорежиссер, по сути, позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес
Отвечая режиссеру, в
«Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны», — заявили в
Напомним, что 7 мая в эфире радиостанции «Говорит Москва» Никита Михалков сравнил премию «Лучший европейский музей» с железным крестом от Вермахта.