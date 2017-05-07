Ельцин-Центр извинился за «рейх» режиссера Никиты Михалкова

Ельцин-Центр в воскресенье, 7 мая, ответил на слова российского режиссера Никиты Михалкова, сравнившего музей с Третьим рейхом после признания в фестивале европейском конкурсе музеев, передает корреспондент «АиФ-Урал».

«Кинорежиссер, по сути, позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин-Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс “Лучший европейский музей” и какие проекты были удостоены его высоких наград», — сказали корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе Ельцин-Центра.

Отвечая режиссеру, в Ельцин-Центре отметили, что вместе с музеем первого президента России в 2017 году главные награды получили Этнографический музей в Женеве, Музей истории города Лейрия в Португалии, Мемориальный центр работорговли и рабства в Гваделупе, департамент Франции.

«Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны», — заявили в Ельцин-Центре.

Напомним, что 7 мая в эфире радиостанции «Говорит Москва» Никита Михалков сравнил премию «Лучший европейский музей» с железным крестом от Вермахта.