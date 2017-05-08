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00:20 (мск), источник: УНИАН

Порошенко пригласил новоизбранного президента Франции Макрона посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко направил письмо Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его с избранием Президентом Французской Республики и пригласил посетить Украину с визитом в удобное время, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Источник: УНИАН

«В Украине вдохновенно наблюдали за Вашей блестящей кампанией», — отметил глава государства.

«Выбор французского народа — это яркое свидетельство победы программы прогрессивной Европы свободы над альтернативной Европой национализма», — говорится в поздравлении главы Украинского государства в адрес новоизбранного президента Франции.

Президент заверил французского лидера, что на этом пути Украина всегда будет надежным партнером Франции.

Порошенко выразил отдельную благодарность Эммануэлю Макрону за его личную бескомпромиссную поддержку Украины. «Ваша позиция во время избирательной кампании дает уверенность, что с Вашей победой Украина получила надежного союзника и в Нормандском формате, и в ее усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечено в письме.

Глава государства также выразил надежду на эффективное содействие со стороны Франции в реализации европейских стремлений Украины.

Порошенко пригласил новоизбранного Президента Франции посетить с визитом Украину в удобное время.

Как сообщал УНИАН, по данным экзит-полов, независимый кандидат и лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон получил 65,1% поддержки граждан.

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