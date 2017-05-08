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00:05 (мск), источник: Nur.kz

Эммануэль Макрон — новый президент Франции

На президентских выборах во Франции победил лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, сообщает «Газета Ру».

Источник: Nur.kz

Макрон стал самым молодым президентом страны.

Впервые с 1958 года Францией будет руководить человек, не представляющий ни одну из двух основный партий. Кроме того 39-летний экс-министр экономики, в прошлом инвестиционный банкир французского банка Ротшильдов, стал самым молодым президентом страны.

В отношениях с Россией Макрон выступает с созвучных ЕС позиций — осуждает «агрессию» в отношении Украины и Крыма.

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