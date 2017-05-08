Эммануэль Макрон — новый президент Франции
На президентских выборах во Франции победил лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, сообщает «Газета Ру».
На президентских выборах во Франции победил лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, сообщает «Газета Ру».
Макрон стал самым молодым президентом страны.
Впервые с 1958 года Францией будет руководить человек, не представляющий ни одну из двух основный партий. Кроме того 39-летний
В отношениях с Россией Макрон выступает с созвучных ЕС позиций — осуждает «агрессию» в отношении Украины и Крыма.