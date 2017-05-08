Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Ученые раскрыли секрет мужской логики
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Мужчины и женщины эволюционируют по-разному
Мат придает силы
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14События недели в фотографиях
11Подготовка техники к Параду Победы
00:25 (мск), источник: РБК

Отец Ле Пен назвал причины поражения своей дочери на выборах

Основатель французской партии «Национальный фронт» и отец кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен Жан-Мари заявил, что президентская компания его дочери была подорвана из-за позиции отказаться от евро и членства Франции в ЕС. Об этом он заявил в эфире радио RTL, передает Reuters.

Источник: AP 2017
Я думаю, что проблемы, которые потянули вниз президентскую компании мадам Ле Пен, были в евро, в Европе, в пенсиях.
Жан-Мари Ле Пен

Жан Мари отметил, что, по его мнению, необходимо было говорить с Францией о ее настоящих проблемах, а именно «демографических проблемах и проблемах массовый иммиграции».

Читайте также
Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах

Жан Мари Ле Пен также обвинил исполняющего обязанности главы «Национального фронта» Флориана Филиппота в поражении своей дочери на выборах.

О том, что именно позиция по евро помешала Марин Ле Пен победить на выборах, также сказала ее племянница Марешаль Ле Пен, которая является депутатом от «Национального фронта». По ее словам, позиция Ле Пен по евро была не понята французскими избирателями.

«Марин Ле Пен правильно сказала, хотя это и было поздно, что отказ от евро не было непременным условием нашей экономической политики и что по этому вопросу она планировала провести референдум», — сказала в эфире France 2 Марешаль Ле Пен, передает Reuters.

Марин Ле Пен после своего поражения на президентских выборах заявила, что ее партия должны быть реформирована.

«Национальный фронт» должен целиком обновить себя, чтобы соответствовать ожиданиям народа Франции, — заявила Ле Пен своим сторонникам. Она отметила, что планирует создать «новую политическую силу». Исполняющий обязанности лидера партии Филиппот в свою очередь заявил, что партия не будет больше носить название «Национальный фронт».

Читайте также
AFP: во Франции открыли дело по факту хакерских атак на штаб Макрона

В начале января Марин Ле Пен выступала с призывами отказаться от евро и перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе в 1979—1998 годах. В конце апреля кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» заявляла, что единая европейская валюта — это «обуза» для Франции. Также она отметила, что «евро мертв», и говорила, что, если она станет президентом Франции, то сможет сама «контролировать валюту» страны.

В начале мая Ле Пен заявляла, что желает ЕС распада и предлагала создать альтернативную Евросоюзу организацию. По ее словам, чтобы создать новый союз необходимо, чтобы распался старый. Однако, она допустила, что новую организацию, можно было бы назвать также, как и старую, Европейским союзом.

В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. По их итогам, победителем стал кандидат от центристской партии Эмманюэль Макрон. Как сообщается в Twitter Министерства внутренних дел Франции, он набрал 61,7% голосов избирателей. За Марин Ле Пен проголосовали 38,3% французов. Макрон станет самым молодым президентом Франции. В день инаугурации ему будет 39 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу
Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
Французская полиция подавила протесты в Париже
Итальянский тренер обвинил сборную России в неуважении
Президент Афганистана заявил об уничтожении лидера ИГИЛ в стране
Спорт
Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом Сборная России одержала победу со счетом 10:1
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь