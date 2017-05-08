Отец Ле Пен назвал причины поражения своей дочери на выборах

Источник: AP 2017

Я думаю, что проблемы, которые потянули вниз президентскую компании мадам Ле Пен, были в евро, в Европе, в пенсиях. Жан-Мари Ле Пен

Жан Мари отметил, что, по его мнению, необходимо было говорить с Францией о ее настоящих проблемах, а именно «демографических проблемах и проблемах массовый иммиграции».

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Жан Мари Ле Пен также обвинил исполняющего обязанности главы «Национального фронта» Флориана Филиппота в поражении своей дочери на выборах. О том, что именно позиция по евро помешала Марин Ле Пен победить на выборах, также сказала ее племянница Марешаль Ле Пен, которая является депутатом от «Национального фронта». По ее словам, позиция Ле Пен по евро была не понята французскими избирателями. «Марин Ле Пен правильно сказала, хотя это и было поздно, что отказ от евро не было непременным условием нашей экономической политики и что по этому вопросу она планировала провести референдум», — сказала в эфире France 2 Марешаль Ле Пен, передает Reuters.

Марин Ле Пен после своего поражения на президентских выборах заявила, что ее партия должны быть реформирована.

«Национальный фронт» должен целиком обновить себя, чтобы соответствовать ожиданиям народа Франции, — заявила Ле Пен своим сторонникам. Она отметила, что планирует создать «новую политическую силу». Исполняющий обязанности лидера партии Филиппот в свою очередь заявил, что партия не будет больше носить название «Национальный фронт».

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