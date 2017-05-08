Эмманюэль Макрон после победы на выборах принял поздравления мировых лидеров
Макрон победил во втором туре выборов президента Франции, обойдя лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Макрон победил во втором туре выборов президента Франции, обойдя лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Лидеры европейских стран и США в воскресенье поздравляют одержавшего победу на выборах президента Франции Эмманюэля Макрона, который станет самым молодым лидером Пятой республики.
Нынешний лидер Франции Франсуа Олланд сообщил, что поздравил Макрона с победой. «Сегодня вечером я позвонил Эмманюэлю Макрону, чтобы горячо поздравить его с избранием президентом Республики», — отметил он в коммюнике. «Его уверенная победа подтверждает, что подавляющее большинство наших сограждан решили сплотиться вокруг ценностей нашей Республики, высказались за ЕС и за открытие Франции всему миру», — добавил глава государства. Олланд также сообщил, что пожелал Макрону успешной работы.
Глава МИД Франции
В первые часы после объявления предварительных данных Макрон получил также поздравления из Бельгии, Великобритании, Германии и Испании. «Поздравления Эмманюэлю Макрону! Рад, что французы выбрали европейское будущее. Вместе (будем трудиться — ИФ) ради более сильной и справедливой Европы», — написал в своем твиттере председатель Европейской комиссии
Глава Европарламента Антонио Таяни написал также в твиттере: «Поздравляем Эмманюэля Макрона. Рассчитываем на то, что Франция останется в сердце Европы, изменив наш союз с целью приблизить его к гражданам». Он пригласил Макрона выступить на пленарной сессии Европейского парламента и заявил о готовности работать с Францией ради нужд граждан.
«Франция выбрала инвестировать в будущее. Готовы работать с Эмманюэлем Макроном и перезапустить наш союз. Да здравствует Франция, да здравствует Европа», — написала в твиттере главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
«Браво, Эмманюэль Макрон, и за работу вместе ради нового европейского подъема», — призвал бельгийский премьер Шарль Мишель.
В твиттере появились также поздравления
«Франция — один из наших наиболее близких союзников, и мы с нетерпением ожидаем работы с новым президентом по широкому спектру общих приоритетов», — говорится в заявлении
Поздравила Макрона и первый министр Шотландии Никола Стерджен. «Да здравствует Франция. Поздравляю нового президента Эмманюэля Макрона с его решительной победой над ультраправыми», — написала она в своем твиттере.
В Германии победу Макрона назвали победой для сильной Европы. «Поздравляю Эмманюэля Макрона. Ваша победа — это победа для сильной и единой Европы, а также для
Кроме того, Макрон получил поздравления от президента США Дональда Трампа, выразившего надежду на скорейшую совместную работу. «Поздравляю Эмманюэля Макрона с его большой победой сегодня в качестве следующего президента Франции. Я с нетерпением жду работы с ним!» — написал он в своем твиттере.
Поздравления Макрону направил и бывший лидер США Билл Клинтон: «Поздравляю избранного президента Макрона и французский народ».
По данным французских СМИ, одной из первых Макрона поздравила его соперница — кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она сама также подтвердила, что звонила ему: «Я позвонила Макрону, чтобы поздравить его с победой. Я пожелала ему успехов, так как для меня главное — высшие интересы Франции».
Выступая перед своими сторонниками Эмманюэль Макрон пообещал, что Франция останется активной на международной арене и продолжит борьбу с терроризмом. «Франция будет активна на мировой арене, будет бороться за мир и обеспечивать баланс сил», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Париже. «Я заявляю всем, что Франция будет в первых рядах борьбы с терроризмом, как у себя, так и на международной арене», — отметил он, подчеркнув, что эта борьба будет длиться столько, сколько этого потребуется.
Я буду защищать Францию. Ее жизненные интересы. Ее образ. Ее послание. Обязуюсь перед вами. Я буду защищать Европу — сообщество судьбы, которую выбрали для себя народы нашего континента. На карту поставлена наша цивилизация, наш образ жизни, наше свободолюбие, наши ценности, наши общие замыслы и надежды.
Пока неизвестно, кого Макрон назовет в качестве своего
Согласно промежуточным данным МВД Франции к настоящему моменту, Макрон заручился поддержкой 61,7% голосов, тогда как за Ле Пен проголосовали 38,3%. Кроме того, 9,4% не выбрали ни одного из кандидатов. Явка во втором туре составила 75,9%, что стало одним из самых низких показателей за время Пятой республики во Франции. Речь идет о данных, полученных после обработки более 50% бюллетеней. Окончательные данные по выборам, как ожидается, будут известны на следующей неделе.
Марин Ле Пен, урожденная Марион Анн Перрин Ле Пен, родилась в 1968 году в парижском пригороде
Выборы 2017 года не первые в жизни Ле Пен. В 2012 году «Национальный фронт» выдвинул ее кандидатом на пост президента страны, однако она потерпела неудачу, выбыв из гонки еще в первом туре выборов. Между тем, она добилась значительных результатов в партийной деятельности. В частности, партия под ее руководством одержала победу в 2014 году на выборах в Европарламент во Франции. Ле Пен была дважды замужем, однако все браки закончились разводом. От первого мужа — бизнесмена Франка Шоффруа — у нее трое детей.
Эмманюэль Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков. Получил высшее образование в университете Париж
Политическая карьера Макрона началась в 2006 году, когда он вступил в ряды Социалистической партии, однако спустя три года покинул ее. В 2012 году был назначен заместителем генерального секретаря при президенте Франции, спустя два года стал министром экономики. На этом посту он проработал до 2016 года. В 2016 году он основал движение «Вперед», которое, по словам Макрона, не является «ни правым, ни левым». Макрон женат, его супруга Бриджит — его бывшая учительница французского языка. У нее трое детей от первого мужа — банкира Адре Луи Озьера. Своих детей у пары нет.