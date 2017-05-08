Эмманюэль Макрон после победы на выборах принял поздравления мировых лидеров

Источник: Интерфакс

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Лидеры европейских стран и США в воскресенье поздравляют одержавшего победу на выборах президента Франции Эмманюэля Макрона, который станет самым молодым лидером Пятой республики.

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Нынешний лидер Франции Франсуа Олланд сообщил, что поздравил Макрона с победой. «Сегодня вечером я позвонил Эмманюэлю Макрону, чтобы горячо поздравить его с избранием президентом Республики», — отметил он в коммюнике. «Его уверенная победа подтверждает, что подавляющее большинство наших сограждан решили сплотиться вокруг ценностей нашей Республики, высказались за ЕС и за открытие Франции всему миру», — добавил глава государства. Олланд также сообщил, что пожелал Макрону успешной работы. Глава МИД Франции Жан-Марк Эро пожелал успехов стране и Европе в целом. «Поздравления новому президенту Эмманюэлю Макрону. Желаю успехов Франции и Европе», — написал он в своем твиттере. В первые часы после объявления предварительных данных Макрон получил также поздравления из Бельгии, Великобритании, Германии и Испании. «Поздравления Эмманюэлю Макрону! Рад, что французы выбрали европейское будущее. Вместе (будем трудиться — ИФ) ради более сильной и справедливой Европы», — написал в своем твиттере председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. «Поздравления Эмманюэлю Макрону. Поздравления французскому народу с выбором свободы, равенства и братства вместо тирании ложных новостей», — заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск. Глава Европарламента Антонио Таяни написал также в твиттере: «Поздравляем Эмманюэля Макрона. Рассчитываем на то, что Франция останется в сердце Европы, изменив наш союз с целью приблизить его к гражданам». Он пригласил Макрона выступить на пленарной сессии Европейского парламента и заявил о готовности работать с Францией ради нужд граждан.

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«Франция выбрала инвестировать в будущее. Готовы работать с Эмманюэлем Макроном и перезапустить наш союз. Да здравствует Франция, да здравствует Европа», — написала в твиттере главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. «Браво, Эмманюэль Макрон, и за работу вместе ради нового европейского подъема», — призвал бельгийский премьер Шарль Мишель. В твиттере появились также поздравления премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, министра иностранных дел Дидье Рейндерса, заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, лидера фракции европейских либералов в Европарламенте Ги Верхофстадта и других руководителей. «Франция — один из наших наиболее близких союзников, и мы с нетерпением ожидаем работы с новым президентом по широкому спектру общих приоритетов», — говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Поздравила Макрона и первый министр Шотландии Никола Стерджен. «Да здравствует Франция. Поздравляю нового президента Эмманюэля Макрона с его решительной победой над ультраправыми», — написала она в своем твиттере. В Германии победу Макрона назвали победой для сильной Европы. «Поздравляю Эмманюэля Макрона. Ваша победа — это победа для сильной и единой Европы, а также для франко-германской дружбы», — написал глава германского МИД Зигмар Габриэль в своем твиттере. Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал продолжить работать с Францией и с новым лидером страны. «Поздравляю Эммануэля Макрона — нового президента Франции. Франция и Испания будет работать вместе для стабильной, процветающей и более интегрированной Европы», — написал испанский премьер в своем твиттере.

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Кроме того, Макрон получил поздравления от президента США Дональда Трампа, выразившего надежду на скорейшую совместную работу. «Поздравляю Эмманюэля Макрона с его большой победой сегодня в качестве следующего президента Франции. Я с нетерпением жду работы с ним!» — написал он в своем твиттере. Поздравления Макрону направил и бывший лидер США Билл Клинтон: «Поздравляю избранного президента Макрона и французский народ». По данным французских СМИ, одной из первых Макрона поздравила его соперница — кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она сама также подтвердила, что звонила ему: «Я позвонила Макрону, чтобы поздравить его с победой. Я пожелала ему успехов, так как для меня главное — высшие интересы Франции». Выступая перед своими сторонниками Эмманюэль Макрон пообещал, что Франция останется активной на международной арене и продолжит борьбу с терроризмом. «Франция будет активна на мировой арене, будет бороться за мир и обеспечивать баланс сил», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Париже. «Я заявляю всем, что Франция будет в первых рядах борьбы с терроризмом, как у себя, так и на международной арене», — отметил он, подчеркнув, что эта борьба будет длиться столько, сколько этого потребуется.

Я буду защищать Францию. Ее жизненные интересы. Ее образ. Ее послание. Обязуюсь перед вами. Я буду защищать Европу — сообщество судьбы, которую выбрали для себя народы нашего континента. На карту поставлена наша цивилизация, наш образ жизни, наше свободолюбие, наши ценности, наши общие замыслы и надежды. Эммануэль Макрон

Пока неизвестно, кого Макрон назовет в качестве своего премьер-министра, однако парижская пресса отмечает, что имя этого человека объявят в течение будущей недели. Согласно промежуточным данным МВД Франции к настоящему моменту, Макрон заручился поддержкой 61,7% голосов, тогда как за Ле Пен проголосовали 38,3%. Кроме того, 9,4% не выбрали ни одного из кандидатов. Явка во втором туре составила 75,9%, что стало одним из самых низких показателей за время Пятой республики во Франции. Речь идет о данных, полученных после обработки более 50% бюллетеней. Окончательные данные по выборам, как ожидается, будут известны на следующей неделе.

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