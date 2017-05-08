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00:55 (мск), источник: Интерфакс

Эмманюэль Макрон после победы на выборах принял поздравления мировых лидеров

Макрон победил во втором туре выборов президента Франции, обойдя лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Источник: Интерфакс

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Лидеры европейских стран и США в воскресенье поздравляют одержавшего победу на выборах президента Франции Эмманюэля Макрона, который станет самым молодым лидером Пятой республики.

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Нынешний лидер Франции Франсуа Олланд сообщил, что поздравил Макрона с победой. «Сегодня вечером я позвонил Эмманюэлю Макрону, чтобы горячо поздравить его с избранием президентом Республики», — отметил он в коммюнике. «Его уверенная победа подтверждает, что подавляющее большинство наших сограждан решили сплотиться вокруг ценностей нашей Республики, высказались за ЕС и за открытие Франции всему миру», — добавил глава государства. Олланд также сообщил, что пожелал Макрону успешной работы.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро пожелал успехов стране и Европе в целом. «Поздравления новому президенту Эмманюэлю Макрону. Желаю успехов Франции и Европе», — написал он в своем твиттере.

В первые часы после объявления предварительных данных Макрон получил также поздравления из Бельгии, Великобритании, Германии и Испании. «Поздравления Эмманюэлю Макрону! Рад, что французы выбрали европейское будущее. Вместе (будем трудиться — ИФ) ради более сильной и справедливой Европы», — написал в своем твиттере председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. «Поздравления Эмманюэлю Макрону. Поздравления французскому народу с выбором свободы, равенства и братства вместо тирании ложных новостей», — заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Глава Европарламента Антонио Таяни написал также в твиттере: «Поздравляем Эмманюэля Макрона. Рассчитываем на то, что Франция останется в сердце Европы, изменив наш союз с целью приблизить его к гражданам». Он пригласил Макрона выступить на пленарной сессии Европейского парламента и заявил о готовности работать с Францией ради нужд граждан.

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«Франция выбрала инвестировать в будущее. Готовы работать с Эмманюэлем Макроном и перезапустить наш союз. Да здравствует Франция, да здравствует Европа», — написала в твиттере главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

«Браво, Эмманюэль Макрон, и за работу вместе ради нового европейского подъема», — призвал бельгийский премьер Шарль Мишель.

В твиттере появились также поздравления премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, министра иностранных дел Дидье Рейндерса, заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, лидера фракции европейских либералов в Европарламенте Ги Верхофстадта и других руководителей.

«Франция — один из наших наиболее близких союзников, и мы с нетерпением ожидаем работы с новым президентом по широкому спектру общих приоритетов», — говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Поздравила Макрона и первый министр Шотландии Никола Стерджен. «Да здравствует Франция. Поздравляю нового президента Эмманюэля Макрона с его решительной победой над ультраправыми», — написала она в своем твиттере.

В Германии победу Макрона назвали победой для сильной Европы. «Поздравляю Эмманюэля Макрона. Ваша победа — это победа для сильной и единой Европы, а также для франко-германской дружбы», — написал глава германского МИД Зигмар Габриэль в своем твиттере.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал продолжить работать с Францией и с новым лидером страны. «Поздравляю Эммануэля Макрона — нового президента Франции. Франция и Испания будет работать вместе для стабильной, процветающей и более интегрированной Европы», — написал испанский премьер в своем твиттере.

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Кроме того, Макрон получил поздравления от президента США Дональда Трампа, выразившего надежду на скорейшую совместную работу. «Поздравляю Эмманюэля Макрона с его большой победой сегодня в качестве следующего президента Франции. Я с нетерпением жду работы с ним!» — написал он в своем твиттере.

Поздравления Макрону направил и бывший лидер США Билл Клинтон: «Поздравляю избранного президента Макрона и французский народ».

По данным французских СМИ, одной из первых Макрона поздравила его соперница — кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она сама также подтвердила, что звонила ему: «Я позвонила Макрону, чтобы поздравить его с победой. Я пожелала ему успехов, так как для меня главное — высшие интересы Франции».

Выступая перед своими сторонниками Эмманюэль Макрон пообещал, что Франция останется активной на международной арене и продолжит борьбу с терроризмом. «Франция будет активна на мировой арене, будет бороться за мир и обеспечивать баланс сил», — сказал он, выступая перед своими сторонниками в Париже. «Я заявляю всем, что Франция будет в первых рядах борьбы с терроризмом, как у себя, так и на международной арене», — отметил он, подчеркнув, что эта борьба будет длиться столько, сколько этого потребуется.

Я буду защищать Францию. Ее жизненные интересы. Ее образ. Ее послание. Обязуюсь перед вами. Я буду защищать Европу — сообщество судьбы, которую выбрали для себя народы нашего континента. На карту поставлена наша цивилизация, наш образ жизни, наше свободолюбие, наши ценности, наши общие замыслы и надежды.
Эммануэль Макрон

Пока неизвестно, кого Макрон назовет в качестве своего премьер-министра, однако парижская пресса отмечает, что имя этого человека объявят в течение будущей недели.

Согласно промежуточным данным МВД Франции к настоящему моменту, Макрон заручился поддержкой 61,7% голосов, тогда как за Ле Пен проголосовали 38,3%. Кроме того, 9,4% не выбрали ни одного из кандидатов. Явка во втором туре составила 75,9%, что стало одним из самых низких показателей за время Пятой республики во Франции. Речь идет о данных, полученных после обработки более 50% бюллетеней. Окончательные данные по выборам, как ожидается, будут известны на следующей неделе.

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Марин Ле Пен, урожденная Марион Анн Перрин Ле Пен, родилась в 1968 году в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен в семье политика Жана-Мари Ле Пена, который является основателем ультраправой партии «Национальный фронт». После получения юридического образования работала адвокатом. Политическую деятельность начала рано, уже в 18 лет вступила в ряды «Национального фронта». В 2003 году заняла пост вице-президента партии, спустя восемь лет стала ее руководителем. В 2004 году Ле Пен стала депутатом Европарламента. Кроме того, за свою политическую карьеру была членом советов муниципального и регионального уровней.

Выборы 2017 года не первые в жизни Ле Пен. В 2012 году «Национальный фронт» выдвинул ее кандидатом на пост президента страны, однако она потерпела неудачу, выбыв из гонки еще в первом туре выборов. Между тем, она добилась значительных результатов в партийной деятельности. В частности, партия под ее руководством одержала победу в 2014 году на выборах в Европарламент во Франции. Ле Пен была дважды замужем, однако все браки закончились разводом. От первого мужа — бизнесмена Франка Шоффруа — у нее трое детей.

Эмманюэль Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков. Получил высшее образование в университете Париж Х-Нантер, где изучал философию. Также изучал связи с общественностью в Институте политических исследований, затем обучался в Национальной школе администрации. В 2004 году стал финансовым инспектором в министерстве экономике Франции, однако затем перешел работать в банк Rothschild & Cie Banque, где был инвестиционным банкиром.

Политическая карьера Макрона началась в 2006 году, когда он вступил в ряды Социалистической партии, однако спустя три года покинул ее. В 2012 году был назначен заместителем генерального секретаря при президенте Франции, спустя два года стал министром экономики. На этом посту он проработал до 2016 года. В 2016 году он основал движение «Вперед», которое, по словам Макрона, не является «ни правым, ни левым». Макрон женат, его супруга Бриджит — его бывшая учительница французского языка. У нее трое детей от первого мужа — банкира Адре Луи Озьера. Своих детей у пары нет.

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