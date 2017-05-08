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02:52 (мск), источник: РИА Новости

МВД Франции опубликовало окончательные результаты президентских выборов

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

Источник: РИА "Новости"
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По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей.

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.

Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а 1 миллион их испортили.

В МВД также пояснили, что пока не поступили все данные с избирательных участков за рубежом — голосование там организует МИД.

Комментарии
3
Валерий
Мои соболезнования французам
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Хищник не вкусный
Деградировали мужщины во Франции - так одно сплошное лгбт сообщество -
Одна Марин Ле Пен осталась))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Сергей Милюта
Очередной ставленник США в Европе. Таковы европейские ценности.
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