МВД Франции опубликовало окончательные результаты президентских выборов

Отец Ле Пен назвал причины поражения своей дочери на выборах

По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей.

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.

Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а 1 миллион их испортили.

В МВД также пояснили, что пока не поступили все данные с избирательных участков за рубежом — голосование там организует МИД.