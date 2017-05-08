Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в поддержку создания безопасных зон в Сирии
Голосование по документу может состояться в начале этой недели.
Голосование по документу может состояться в начале этой недели.
ООН, 8 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного на международной встрече в Астане 4 мая. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.
«Подтверждаем, что проект резолюции внесен», — сказал
По информации от дипломатов, голосование по документу может состояться в начале этой недели — возможно, 8 или 9 мая.
Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии.
Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России).