Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в поддержку создания безопасных зон в Сирии

ООН, 8 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного на международной встрече в Астане 4 мая. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

«Подтверждаем, что проект резолюции внесен», — сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

По информации от дипломатов, голосование по документу может состояться в начале этой недели — возможно, 8 или 9 мая.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии.