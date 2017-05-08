Губернатор Техаса запретил в штате «города-убежища» для беженцев

Как отмечает телеканал Fox News, губернатор Техаса заранее не сделал какого-либо публичного уведомления о том, что намерен подписать закон, транслируя это через социальную сеть Facebook.

«Сегодня вечером я подписал закон, который запрещает города-убежища в Техасе. Суровые наказания нарушителям», — написал Эббот на своей странице в Twitter. В ходе трансляции на Facebook он отметил, что любым официальным лицам, в том числе сотрудникам полиции, которые откажутся выполнять положение закона, может грозить увольнение и даже тюремный срок.

Ранее администрация США приняла решение отказывать в федеральном финансировании так называемым «городам-убежищам», власти которых не выдают нелегальных иммигрантов правоохранительным органам. Президент страны Дональд Трамп назвал такие города «очень опасными и очень плохими». По его словам, все «сотрудники правоохранительных органов считают, что такие города — это катастрофа».