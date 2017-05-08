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07:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Президент Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем Победы

Телеграмму глава государства направил в адрес губернатора Вячеслава Шпорта.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 мая, AmurMedia.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Телеграмму с теплыми словами глава государства направил в адрес губернатора Вячеслава Шпорта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«9 мая 1945 года навеки останется в истории и в памяти нашего народа как день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин также пожелал жителям региона успехов и всего наилучшего.

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