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07:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Желаю благополучия и мира Вам и Вашим близким — Юрий Трутнев поздравил хабаровчан с 9 Мая

В своем обращении полпред президента в ДФО напоминает, что в годы войны обстановка в регионе была не менее серьезной, чем на Западном фронте.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 мая, AmurMedia.

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем обращении он напоминает, что в годы войны обстановка на Дальнем Востоке была не менее серьезной, чем на Западном фронте, но общими усилиями нашему народу удалось отстоять целостность страны, сообщает ИА AmurMedia.

Дорогие ветераны! Уважаемые дальневосточники!

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!

В этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кто героически защищал нашу Родину. Тем, кто пережил страшные времена, чья воля к победе и стремление сделать жизнь потомков мирной стали примером доблести и патриотизма для всех нас.

В годы войны обстановка на Дальнем Востоке была не менее серьезной, чем на Западном фронте. Агрессивный милитаризм Японии не оставлял сомнений в возможности начала боевых действий. В то время как границы держались под строжайшим контролем, для обеспечения боеготовности всей страны в тылу работали фабрики и заводы. Миллионы дальневосточников ушли на фронт.

Перед лицом одной из сильнейших армий ХХ века Вы смогли отстоять целостность нашей страны. Мы сохраним память о Вашем подвиге. Сегодня мы стремимся вернуть Дальнему Востоку славу, достойную Вас.

Искренне желаю благополучия и мира Вам и Вашим близким!

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