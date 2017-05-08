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07:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон поддержал выделение 8 миллиардов долларов на военное присутствие в Азии

Пентагон одобрил план инвестирования на сумму почти 8 миллиардов долларов с целью наращивания присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение следующих пяти лет. План предполагает модернизацию военной инфраструктуры, проведение дополнительных учений и развертывание новых сил и кораблей.

Источник: Reuters

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

План предполагает модернизацию военной инфраструктуры, проведение дополнительных учений и развертывание новых сил и кораблей.

План первоначально был внесен сенатором Джоном Маккейном. Он назвал свои предложения «Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности». Инициатива нашла поддержку со стороны других членов Конгресса, а также министра обороны Джеймса Мэттиса и главы Тихоокеанского командования Гарри Харриса.

США считают угрозой действия КНР, который претендует на спорные акватории в Южно-Китайском море, сооружает там военную инфраструктуру и наращивает силы. По мнению Вашингтона, подобные действия повышают риск возникновения конфликта и могут угрожать безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Комментарии
5
валерий малютин
планета и человечество.....никогда не будет чувствовать в безопасности, пока существуют Инфернальные Штаты Америки.........КНДР, разрабатывает яо, от без исходности........просто они не хотят стать азиатской ливией......ЯО это гарант существования Северной кореи
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А Б
Выделение дополнительных 8 миллиардов долларов на военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является необходимым хотя бы потому, что неадекватное руководство КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, введённые в связи с разработкой этой страной ядерного оружия и средств его доставки, продолжает вопреки этим мерам свои небезопасные для всего мира милитаристские эксперименты. Остальные угрозы миру в этом регионе на сегодня имеют гораздо меньшее значение.
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Василий Фесин
казахи уже руки потирают...
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