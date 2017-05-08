Пентагон поддержал выделение 8 миллиардов долларов на военное присутствие в Азии
Пентагон одобрил план инвестирования на сумму почти 8 миллиардов долларов с целью наращивания присутствия США в
Пентагон одобрил план инвестирования на сумму почти 8 миллиардов долларов с целью наращивания присутствия США в
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
План первоначально был внесен сенатором Джоном Маккейном. Он назвал свои предложения «Инициатива
США считают угрозой действия КНР, который претендует на спорные акватории в