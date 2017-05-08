Пентагон поддержал выделение 8 миллиардов долларов на военное присутствие в Азии

План первоначально был внесен сенатором Джоном Маккейном. Он назвал свои предложения «Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности». Инициатива нашла поддержку со стороны других членов Конгресса, а также министра обороны Джеймса Мэттиса и главы Тихоокеанского командования Гарри Харриса.

США считают угрозой действия КНР, который претендует на спорные акватории в Южно-Китайском море, сооружает там военную инфраструктуру и наращивает силы. По мнению Вашингтона, подобные действия повышают риск возникновения конфликта и могут угрожать безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.