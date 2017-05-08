В Непале задумались о введении возрастного лимита для покоряющих Эверест

По его словам, непальское правительство «серьезно обсуждает» вопрос об установлении возрастного порога для альпинистов. Тширинг заявил о необходимости ограничения по возраста для альпинистов. «Если бы он был, можно было избежать потери жизни», — заявил он.

Глава Непальской ассоциации альпинизма сказал, что его организация будет продвигать инициативу по введения ограничения по возрасту для альпинистов до 76 лет.

Глава Непальской ассоциации альпинизма сказал, что его организация будет продвигать инициативу по введения ограничения по возрасту для альпинистов до 76 лет.

По непальскому законодательству, разрешение на покорение Эвереста выдается с 16 лет, но самый высокий возрастной порог не прописан.

Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке восхождения на Эверест, сообщал Тширинг Associated Press. Он умер в базовом лагере на высоте 5364 м. над уровнем моря. Он был в числе 317 альпинистов, которые получили в 2017 году лицензию на восхождение. В базовый лагерь на Эвересте он прибыл в конце апреля, где проходил акклиматизацию. Как отмечает Associated Press, в воскресенье, 7 мая, его тело забрали со склона горы. Точная причина смерти альпиниста не установлена. Она будет определена после аутопсии.

Шерхан стал старейшим покорителем вершины Эвереста, когда взошел на его вершину в 2008 году в возрасте 76 лет. Однако, его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миур в 2013 году. В 2017 году он хотел вернуть себе этот титул. Как отмечает Associated Press, еще один пожилой альпинист 82-летний Шайлендра Кумар Упадхьяя скончался на склоне самой высокой горы мира в 2011 году.