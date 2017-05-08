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07:39 (мск), источник: РБК

В Непале задумались о введении возрастного лимита для покоряющих Эверест

Власти Непала рассматривают вопрос о введении ограничения по возрасту для альпинистов, которые хотят покорить Эверест, после гибели на склоне горы 85-летнего непальца Мин Бахадур Шерхана. Об этом сообщает Глава Непальской ассоциации альпинизма Анг Тширинг, передает Associated Press.

Источник: AP 2017

По его словам, непальское правительство «серьезно обсуждает» вопрос об установлении возрастного порога для альпинистов. Тширинг заявил о необходимости ограничения по возраста для альпинистов. «Если бы он был, можно было избежать потери жизни», — заявил он.

Глава Непальской ассоциации альпинизма сказал, что его организация будет продвигать инициативу по введения ограничения по возрасту для альпинистов до 76 лет.
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По непальскому законодательству, разрешение на покорение Эвереста выдается с 16 лет, но самый высокий возрастной порог не прописан.

Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке восхождения на Эверест, сообщал Тширинг Associated Press. Он умер в базовом лагере на высоте 5364 м. над уровнем моря. Он был в числе 317 альпинистов, которые получили в 2017 году лицензию на восхождение. В базовый лагерь на Эвересте он прибыл в конце апреля, где проходил акклиматизацию. Как отмечает Associated Press, в воскресенье, 7 мая, его тело забрали со склона горы. Точная причина смерти альпиниста не установлена. Она будет определена после аутопсии.

Шерхан стал старейшим покорителем вершины Эвереста, когда взошел на его вершину в 2008 году в возрасте 76 лет. Однако, его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миур в 2013 году. В 2017 году он хотел вернуть себе этот титул. Как отмечает Associated Press, еще один пожилой альпинист 82-летний Шайлендра Кумар Упадхьяя скончался на склоне самой высокой горы мира в 2011 году.

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