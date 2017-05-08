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09:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко пригласил Макрона в Украину

Президент Украины Петр Порошенко направил письмо Эммануэлю Макрону.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко направил письмо Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его с избранием на пост президента и пригласил посетить Украину с визитом.

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«В Украине вдохновенно наблюдали за Вашей блестящей кампанией. (…) Выбор французского народа — это яркое свидетельство победы программы прогрессивной Европы свободы над альтернативной Европой национализма», — цитирует пресс-служба Порошенко.

Президент заверил Макрона, что на этом пути Украина всегда будет надежным партнером Франции и выразил отдельную благодарность Эммануэлю Макрону за его личную бескомпромиссную поддержку Украины в «условиях продолжающейся российской агрессии».

«Ваша позиция во время избирательной кампании дает уверенность, что с Вашей победой Украина получила надежного союзника и в Нормандском формате, и в ее усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил Порошенко.

Лидер движения «Вперед», экс-министр экономики Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.

Лидер Нацфронта уже признала поражение и поздравила Макрона с победой.

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