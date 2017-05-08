Назарбаев поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции

Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Эммануэлю Макрону в связи с избранием на пост президента Франции, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от всей души поздравил Макрона с победой на выборах президента Французской Республики.

«Народ Франции, проголосовав за Вас, поддержал провозглашенные Вами изменения, направленные на интенсивное развитие страны. Уверен, что под Вашим руководством Франция достигнет новых выдающихся успехов на пути своего процветания», — говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией. Мы гордимся, что наше динамично растущее взаимодействие достигло уровня стратегического партнерства.

«Выражаю готовность начать работу с Вами и Правительством Франции по вопросам взаимных интересов в духе новаторства. Надеюсь, что всесторонняя интеграция во благо наших народов будет углубляться», — отмечается в телеграмме.

В завершение Президент Казахстана пожелал лидеру Франции удачи в начинаниях, а французскому народу благополучия.

Напомним, на выборах президента Франции Эммануэль Макрон получил 66,06 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.

Всего подсчитано 99,99 процента бюллетеней как в стране, так и за рубежом. Макрон стал самым молодым президентом Франции в новейшей истории страны — ему всего 39 лет.