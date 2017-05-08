Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Светская хроника: до РФ дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
46-летняя Наоми Кэмпбелл заявила о намерении стать мамой
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
"Сармат" не даст США выиграть войну с РФ - СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
08:55 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции

Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Эммануэлю Макрону в связи с избранием на пост президента Франции, сообщает корреспондент.

Источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Эммануэлю Макрону в связи с избранием на пост президента Франции, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Читайте также
Эммануэль Макрон — новый президент Франции

Глава государства от всей души поздравил Макрона с победой на выборах президента Французской Республики.

«Народ Франции, проголосовав за Вас, поддержал провозглашенные Вами изменения, направленные на интенсивное развитие страны. Уверен, что под Вашим руководством Франция достигнет новых выдающихся успехов на пути своего процветания», — говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией. Мы гордимся, что наше динамично растущее взаимодействие достигло уровня стратегического партнерства.

«Выражаю готовность начать работу с Вами и Правительством Франции по вопросам взаимных интересов в духе новаторства. Надеюсь, что всесторонняя интеграция во благо наших народов будет углубляться», — отмечается в телеграмме.

В завершение Президент Казахстана пожелал лидеру Франции удачи в начинаниях, а французскому народу благополучия.

Напомним, на выборах президента Франции Эммануэль Макрон получил 66,06 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.

Всего подсчитано 99,99 процента бюллетеней как в стране, так и за рубежом. Макрон стал самым молодым президентом Франции в новейшей истории страны — ему всего 39 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Головкин назвал бой &quot;Канело&quot; с Чавесом-младшим скучным спаррингом
МВД Франции опубликовало окончательные результаты выборов
Пентагон одобрил выделение 8 млрд на военное присутствие в Азии
Военные США подтвердили ликвидацию лидера ИГ в Афганистане
Путин навестил своего бывшего руководителя из ГДР
СМИ узнали о связях компаний из Китая и КНДР в обход санкций
Сборная Россия по хоккею сыграет с Германией на ЧМ-2017
Губернатор Техаса запретил в штате «города-убежища» для беженцев
Спорт
Шестнадцать лет спустя: ФК «Спартак» выиграл ЧР в 10-й раз Предыдущий успех «красно-белых» в первенстве страны датирован 2001 годом — два чемпионских титула разделили между собой почти 16 лет
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь