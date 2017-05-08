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09:24 (мск), источник: РИА Новости

На дороге к «Саур-Могиле» в ДНР перед проездом Захарченко прогремели взрывы

ШАХТЕРСК (ДНР), 8 мая — РИА Новости. Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в самопровозглашенной ДНР незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко.

Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт.

Мероприятия у мемориала «Саур-Могила» в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.

Сообщалось, что в районе кургана и на самой «Саур-Могиле» усилены меры безопасности.

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