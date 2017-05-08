На дороге к «Саур-Могиле» в ДНР перед проездом Захарченко прогремели взрывы

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко.

Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт.

Мероприятия у мемориала «Саур-Могила» в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.

Сообщалось, что в районе кургана и на самой «Саур-Могиле» усилены меры безопасности.