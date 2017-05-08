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12:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья возложил цветы к Вечному огню

Героев Великой Отечественной войны, павших на полях сражения, почтили минутой молчания.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 8 мая, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 8 мая, почтил память героев, павших во время Великой Отечественной войны. Глава региона возложил цветы к стеле воинской славы, Стене памяти и Вечному огню, сообщает пресс-служба края.

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, курсанты военно-морских училищ, представители Законодательного собрания, общественность.

Торжественная церемония началась после полуденного залпа с возложения цветов к стеле «Владивосток — город воинской славы» на центральной площади.

Церемония продолжилась на Корабельной набережной, цветы возложили к Стене памяти героев-владивостокцев и Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ».

Героев Великой Отечественной войны, павших на полях сражения, почтили минутой молчания.

Напомним, в этом году День победы отпразднуют не менее масштабно, чем в предыдущие годы. Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Самое крупное из них традиционно пройдет во Владивостоке. Гости праздника смогут увидеть парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», попробовать солдатскую кашу, а вечером — полюбоваться праздничным салютом, который запустят одновременно с трех точек — центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.

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