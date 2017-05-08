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11:03 (мск), источник: Интерфакс

Путин поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции

Российский лидер в поздравительной телеграмме подтвердил готовность к совместной работе по вопросам двусторонней и глобальной повестки дня.

Источник: Reuters

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю избрания на пост президента Французской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

«Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», — говорится в телеграмме.

В пресс-службе отметили, что президент России «подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции».

«Путин также пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства», — сообщили в Кремле.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Посчитаны уже все голоса. Победу одержал кандидат от движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон, опередив на выборах свою соперницу лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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