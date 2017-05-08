Советник рассказал о позиции Макрона по Brexit

«Не думаю, что кто-то заинтересован в “жестком” Brexit, думаю, что нам нужно построить новые отношения», — сказал Пизани-Ферри в эфире британской радиостанции BBC Radio 4. По его словам, существует взаимный интерес в том, чтобы Великобритания и ЕС поддерживали связи в сфере экономики и обеспечения безопасности.

«В то же самое время у нас есть противоположные интересы по некоторым аспектам переговоров. Поэтому это будут жесткие переговоры, и он (Макрон) будет жестким», — добавил Пизани-Ферри.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.