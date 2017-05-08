Президент Молдовы Игорь Додон отправился в Москву

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Москву по приглашению Владимира Путина.

В Кишиневе чествовать ветеранов войны на главную площадь вышли более 80 тысяч человек

Это уже третий визит молдавского президента в этом году.

«Это является результатом той работы, которую мы проводим по возобновлению наших стратегических партнерских отношений с Российской Федерацией», — написал Игорь Додон перед отъездом в социальных сетях.

В Москве, по приглашению президента России Владимира Путина, Игорь Додон также примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Согласно этому договору республика должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Однако после избрания Игоря Додона президентом Россия и Молдова начали вести активный диалог по широкому кругу вопросов, начиная с миграционной проблематики, включая вопросы практического взаимодействия при решении проблем молдавских трудовых мигрантов в России и заканчивая различными соглашениями в области экономики и экспорта молдавской продукции.