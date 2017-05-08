Лукашенко поздравил Макрона с избранием на должность Президента Франции
«Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении
«Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность Президента Французской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении
Глава государства рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.
МВД Франции опубликовало окончательные итоги президентских выборовПосле обработки 100% бюллетеней результат победителя — лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона — составил 66,1% голосов избирателей.