Лукашенко поздравил Макрона с избранием на должность Президента Франции

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность Президента Французской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях», — говорится в поздравлении.

Глава государства рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.

МВД Франции опубликовало окончательные итоги президентских выборовПосле обработки 100% бюллетеней результат победителя — лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона — составил 66,1% голосов избирателей.