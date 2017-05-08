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12:31 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил глав ряда государств с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: AP 2017

«Президент России поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

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В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что «День Победы — священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма».

Путин особо отметил, что «лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма».

Глава государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны, останутся надежной основой для развития союзнического партнерства, взаимодействия наших стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности.

Путин передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Комментарии
11
Сергей Сергеев
наверно), ща нашу переписку тролли выпасут, и налетят на нас, как мухи на авно)
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Сергей Сергеев
бессрочно)
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Sergey
Нет, скорее пятнадцатилетний. Сколько можно его ретушировать и приукрашивать?! ))
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