Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом Франции

Источник: AFP 2017

По данным МВД, обнародованным ночью после подсчета 100% бюллетеней, его поддержали 66,06% избирателей — в общей сложности за Макрона проголосовали 20,7 млн французов. Его соперница, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 33,94% голосов. Всего свои голоса в ее поддержку отдали более 10,6 млн французов — для «Национального фронта» это рекорд за всю историю участия его кандидатов в президентских выборах.

Общая явка во втором туре составила 74,62%. При этом 6,33% избирателей (3 млн человек) опустили в урны пустые бюллетени, не желая голосовать ни за одного из кандидатов. Еще 2,24% бюллетеней (1,06 млн) признаны недействительными.

В истории Пятой республики, созданной более полувека назад генералом Шарлем де Голлем, 39-летний Макрон станет самым молодым главой государства. На пути к вершинам власти он однако уже успел совершить успешную карьеру и в частном бизнесе, и на государственной службе. Менее чем за год ему удалось основать собственное политическое движение и превратить дебют в победу. Малая родина — Амьен Избранный президент родился 21 декабря 1977 года на севере Франции, в Амьене, знаменитом своими каналами, а также собором, который может вместить гораздо больше прихожан, чем любая другая церковь республики, включая Нотр- Дам-де-Пари. В классическую литературу родина победителя выборов вошла благодаря психологическому роману аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Герои книги впервые встречаются именно в Амьене. Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон — так полностью звучит его имя — происходит из семьи медиков и связан фамильными узами с французской школой.

Он сын врача, профессора неврологии Жан-Мишеля Макрона и медицинского консультанта системы Социального страхования Франсуаз Нуге.

Новый французский лидер женат на своей школьной учительнице, руководившей театральным кружком, который он с увлечением посещал. В своей книге «Революция» (Revolution) он так сформулировал свой жизненный идеал: «Прожить ту жизнь, которую я избрал, вместе с той, кого я полюбил». Родом также из Амьена, Брижит Троньё на 24 года старше супруга (она родилась 13 апреля 1953). Она преподает литературу в колледже иезуитов в элитном XVI округе Парижа. В завершившейся избирательной кампании новая первая дама Франции помогала спутнику. С ее помощью Макрон, который прежде не баллотировался ни на одну выборную должность, смог успешно подготовиться к многочасовым выступлениям на многотысячных митингах. День выборов супруги провели в фамильном гнезде — Ле-Туке, французском северном курорте, где находится их загородный дом. Избирательный участок — так совпало — размещается в том самом салоне новобрачных, в стенах которого в октябре 2007 года влюбленные заключили свой союз. Политике нужен точный счет У победителя три весьма престижных диплома. Его университетами стали Париж-Нантер (магистр философии), столичный Институт политических наук, а также кузница кадров французского политического Олимпа — страсбургская Национальная школа администрации (ENA). Именно последняя и открыла ему путь в могущественную Генеральную инспекцию финансов.

На талантливого молодого финансиста обратил внимание видный экономист и политик Жак Аттали. Бывший советник первого президента-социалиста Франсуа Миттерана, он дал младшему коллеге отличные советы и отменные рекомендации.

Смена кабинетов — привычка Макрона. Из финансовой инспекции он перешел в банк Ротшильда, где в 2010 году стал одним из управляющих. До возвращения на госслужбу в 2012 году успел заработать 2 млн евро. «Останься Макрон в банке, — уверен его коллега Франсуа Энро, — он был бы одним из лучших финансистов во Франции и в Европе». В Берлин с молнией Вскоре молодого банкира пригласил в свою команду в качестве экономического советника депутат-социалист Франсуа Олланд, решивший бороться за пост президента Франции. Союз принес успех. Порог Елисейского дворца Макрон, таким образом, впервые переступил еще пять лет назад, 15 мая 2012 года, в качестве заместителя руководителя президентской администрации. И при весьма драматических обстоятельствах.

В день инаугурации нового президента в Елисейском дворце, напомнил журнал «Пуэн» (Le Point), ему довелось сопровождать своего шефа в полете в гости к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. Около пяти часов вечера после инаугурационных торжеств Олланд и спутники направились в Берлин с военного аэродрома Виллакубле. Но через четыре минуты после взлета президентский борт поразила молния. Главе государства и сопровождающим пришлось срочно вернуться в аэропорт, сменить самолет и отправиться к германской коллеге с большим опозданием. Люди, близко знающие Макрона, утверждают, что он суеверен. Так, он принципиально избегает числа 13: никогда не назначает на этот час деловые встречи и всегда предварительно пересчитывает сидящих за столом. Но история с молнией тем не менее вызывает у него сегодня только улыбку. Советник, министр, кандидат Время, которое выбрало его, оказалось трудным. Европа переживала финансовые потрясения. Парижу и Берлину часто было сложно прийти к общему знаменателю. Молодой советник считал, что его шефу не хватает решительности в реформировании европейской экономики. В его глазах президент слишком много времени проводил с прессой и не был подчас осмотрителен в своих заявлениях. Макрону гораздо больше импонировала «вертикаль власти», как видел ее де Голль, и государственное немногословие Франсуа Миттерана. В июле 2014 года он решил покинуть Елисейский дворец и открыть собственное дело. Но уже в августе вернулся в команду, приняв предложение Олланда возглавить ключевое министерство экономики.

В кабинете он заслужил репутацию либерала. Министр экономики ратовал за сбалансированность государственных финансов и свободную игру рынка.

Его наиболее заметной инициативой стала разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства возможностей. «Я увидел пределы нашей политической системы, — признался он журналистам. — Она подталкивает к компромиссам в последний момент». Ни к правым, ни к левым Весной 2016 года он объявил в Амьене о создании собственного непартийного движения «На марше», во французском названии которого скрыты первые буквы его имени и фамилии. Свою предвыборную кампанию он открыл в декабре выступлением на митинге у Версальских ворот Парижа. Кандидат, говоривший без конспекта на протяжении 1 часа 45 минут, адресовал аудитории в самом начале митинга почти гамлетовский вопрос: «Готовы ли вы изменить Францию?». В свое время Макрон участвовал в программе обменов «Молодые лидеры», действующей при Франко-американском фонде. В 2014 году в качестве заместителя генерального секретаря Елисейского дворца был приглашен на заседание Бильдербергского клуба, объединяющего 130 влиятельных политиков США, Европы и Азии. Он не причисляет свое «надпартийное» движение ни к правым, ни к левым. «Наш проект — ввести страну в ХХI век, сделать ее успешной в меняющемся мире», — поясняет он. Критика классической политики По оценке французских политологов, Макрон исповедует форму мягкого популизма. Обращаясь напрямую к народу, он отвергает «дряхлость» классической политики и ее партий.

В бытность министром он сделал одно из своих примечательных заявлений.

В интервью деловой газете «Эко» (Les Echos) глава министерства экономики заметил: «Нам нужны молодые французы, которые хотели бы стать миллиардерами». Минувшим летом он высказался против запрета на ношение чадры во французских университетах, отмежевавшись от линии Манюэля Вальса, возглавлявшего в то время кабинет социалистов. «Не думаю, что нужно придумывать новые законы, чтобы преследовать тех, кто хотел бы сохранить во время академических занятий отличительные знаки своей религии», — считает он. Идти на выборы политик решил, когда убедился в том, что «проводить настоящие реформы может лишь президент». Он не считает, что несет политическую ответственность за минувшую «пятилетку». «Я не был ни президентом, ни премьер- министром», — напомнил он. Во внешней политике По вопросам внешнего курса Парижа Макрон пока высказывался с оговорками. «Европейская политика позволит нам вести диалог с Россией, — отметил он, например, в одном из своих заявлений в ходе избирательной кампании. — Но говорить не значит забывать, что мы не разделяем одни и те же ценности».

В своей речи после победы на выборах он заявил, что Франция должна быть в первых рядах борьбы с терроризмом.