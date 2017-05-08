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13:17 (мск), источник: РИА Новости

Движение Макрона назовут «Вперед, Республика»

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Президентское движение, которое планируют создать сторонники Эммануэля Макрона в преддверии парламентских выборов в июне, будет, вероятно, называться «Вперед, Республика», заявил в понедельник Кристоф Кастанер, официальный представитель движения «Вперед» Эммануэля Макрона.

Макрон, победивший, согласно данным МВД, во втором туре президентских выборов во Франции с 66,1%, заявил накануне на праздничном митинге своих сторонников у Лувра, что уже с понедельника начнется создание большинства вокруг его движения для участия в парламентских выборах. Он призвал избирателей поддержать этот проект.

««Вперед, Республика» нам кажется красивой целью… Это, несомненно, будет название этого президентского большинства, которое мы хотим создать, чтобы Эммануэль Макрон привел в действие свой политический проект, — заявил Кастанер в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос о том, как может называться будущая политическая сила.

«Мы хотим большинство, в которое будут входить представители Социалистической партии, республиканцев, центристов, но также и это будет, по меньшей мере, половина кандидатов из гражданского общества», — отметил Кастанер.

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