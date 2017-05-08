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13:49 (мск), источник: ТАСС

Глава Еврокомиссии предостерег Турцию от введения смертной казни

БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Введение Турцией смертной казни будет означать ее отказ от переговорного процесса по вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью, которое было опубликовано в немецкой газете Rheinische Post.

Источник: Reuters

«Если введение смертной казни окажется чем-то большим, нежели просто риторикой, то это станет однозначным отречением Турции от европейской семьи. Это было бы равносильно окончанию переговоров (о вступлении в ЕС — прим. ТАСС), поскольку основу нашего сообщества составляют уважение к демократии, прав человека и международного права. Эти ценности исключают смертную казнь», — сказал он.

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Юнкер также заявил, что, несмотря на нынешние разногласия между Брюсселем и Анкарой, рассчитывает на тесные отношения с Турцией в будущем. По его словам, «судьба Турции тесно связана с Европейским союзом». «Мне бы хотелось, чтобы в будущем было так же», — сказал он.

16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что «первым делом» обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни.

Пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт в минувшую пятницу заявил, что ФРГ использует все законные средства, чтобы запретить проведение референдума по этому вопросу на своей территории.

Комментарии
5
Сергей Саморуков
Европе надо не приближать Турцию , а всячески изолировать себя от исламского мира . Пусть турки сами себя кормят . Кроме трикотажа и овощей у них своего нет ничего . Убери у них европейский контроль за качеством и получим один большой грязный аул , к чему и стремится Эрдоган .
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Ольга Лысенко
Так ЕС и газ РФ через Турцию нужен ?
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Sergey
Конечно нужен. ) Но и труба от РФ через Турцию, тоже нужна. Так что турки будут лавировать, как и всегда. ))
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