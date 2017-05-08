Глава Еврокомиссии предостерег Турцию от введения смертной казни

«Если введение смертной казни окажется чем-то большим, нежели просто риторикой, то это станет однозначным отречением Турции от европейской семьи. Это было бы равносильно окончанию переговоров (о вступлении в ЕС — прим. ТАСС), поскольку основу нашего сообщества составляют уважение к демократии, прав человека и международного права. Эти ценности исключают смертную казнь», — сказал он.

Юнкер также заявил, что, несмотря на нынешние разногласия между Брюсселем и Анкарой, рассчитывает на тесные отношения с Турцией в будущем. По его словам, «судьба Турции тесно связана с Европейским союзом». «Мне бы хотелось, чтобы в будущем было так же», — сказал он.

16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что «первым делом» обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни.