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15:01 (мск), источник: Telegraf.com.ua

День памяти и примирения: Парубий обратился к нации

По словам спикера ВР, День памяти и примирения является символическим для каждого украинца, это — день памяти миллионов жертв Второй мировой войны.

Источник: Telegraf.com.ua

«Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения. Этот день символический для каждого украинца, ведь наша страна была участницей двух мировых войн и сейчас воюет за мир на родной земле с российским агрессором. Важно, что этот день является днем именно чествования, а не празднования. Сегодня мы чтим память миллионов жертв Второй мировой войны. Вместе со всеми народами свободного мира мы думаем о победе над нацизмом в Европе и страшной цене войны», — заметил спикер.

Он призвал вспомнить всех без исключения украинцев, которые воевали в разных армиях мира во имя мира, — всех ветеранов войны, участников украинского освободительного движения и жертв нацизма.

День памяти и примирения является символическим для каждого украинца, и очень важно, что это — день памяти миллионов жертв Второй мировой войны, а не празднование. На этом настаивает председатель Верховной Рады Андрей Парубий в обращении, обнародованном на сайте парламента.

«Убежден, что наша страна победит в этой войне. Ведь мы боремся за мир и свободу на родной земле. С нами правда! С нами Бог!» — подчеркнул спикер.

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