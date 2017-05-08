День памяти и примирения: Парубий обратился к нации

«Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения. Этот день символический для каждого украинца, ведь наша страна была участницей двух мировых войн и сейчас воюет за мир на родной земле с российским агрессором. Важно, что этот день является днем именно чествования, а не празднования. Сегодня мы чтим память миллионов жертв Второй мировой войны. Вместе со всеми народами свободного мира мы думаем о победе над нацизмом в Европе и страшной цене войны», — заметил спикер.

Он призвал вспомнить всех без исключения украинцев, которые воевали в разных армиях мира во имя мира, — всех ветеранов войны, участников украинского освободительного движения и жертв нацизма.

День памяти и примирения является символическим для каждого украинца, и очень важно, что это — день памяти миллионов жертв Второй мировой войны, а не празднование. На этом настаивает председатель Верховной Рады Андрей Парубий в обращении, обнародованном на сайте парламента.

«Убежден, что наша страна победит в этой войне. Ведь мы боремся за мир и свободу на родной земле. С нами правда! С нами Бог!» — подчеркнул спикер.