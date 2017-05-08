Глава СММ ОБСЕ требует реакции ДНР после домогательств к сотруднице миссии

Об этом говорится в заявлении Апакан, распространенном в понедельник пресс-службой организации.

В отчёте миссии за 5 мая говорится, что мужчина, вооруженный автоматом (AK-47), «сексуально издевался над женщиной — членом патруля и угрожал остановить движение группы на восток от Петровска к Роздольному до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены». Наблюдатели СMM покинули район по другой дороге и доложили об инциденте в Совместный центр по контролю и координации.

«Вместе со всеми государствами-участниками, СММ ОБСЕ осуждает все формы насилия в отношении женщин. Этот последний инцидент, в ходе которого человек, вооруженный автоматом, запугивал безоружную гражданскую женщину — члена патруля СММ, делая комментарии сексуального характера, требует скорейшего и недвусмысленного ответа так называемой «Донецкой народной республики», — заявил Апакан.

Реакция от властей ДНР должна включать в себя идентификацию ответственного лица и применение к нему соответствующих мер, чтобы ситуация вновь не повторялась, говорится в заявлении.

Он добавил, что миссия «не потерпит никаких попыток запугать, унизить или иным образом вмешиваться в работу ее сотрудников».