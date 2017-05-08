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15:11 (мск), источник: Интерфакс

Боевики оппозиции начали эвакуацию из района Дамаска

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Боевики сирийской оппозиции начали эвакуацию из района Барзе столицы Сирии в рамках соглашения о создании зон деэскалации, сообщило сирийское государственное телевидение.

«Вооруженный персонал и члены их семей начали эвакуацию из района Барзе на 40 автобусах на север страны», — говорится в сообщении.

Это отражает ситуацию в других районах страны, находящихся под контролем оппозиции. Правительственные силы обеспечивают им беспрепятственный проход в обмен на сдачу.

Те оппозиционеры, которые изъявляют желание остаться в тех местах, в которых они находятся в настоящее время, должны зарегистрироваться в правительственных инстанциях.

Соглашение о создании зон было подписано гарантами соблюдения перемирия в Сирии Россией, Ираном и Турцией в Астане 4 мая.

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