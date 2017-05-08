Сирия выступила против наблюдателей ООН в зонах деэскалации

«Мы не согласны с ролью наблюдателей ООН или иностранных сил, которые будут следить за соблюдением соглашения», — подчеркнул он.

Ранее 8 мая Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о поддержке зон деэскалации в Сирии. За три дня до этого генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил принятые в Астане соглашения.

4 мая спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев отметил, что российские наблюдатели могут поехать в сирийские зоны безопасности, кроме того, возможно участие и других стран.