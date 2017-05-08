Шаманов: В Феодосии в ближайшие годы появится десантно-штурмовой полк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. В Феодосии в ближайшие годы будет развернут
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. В Феодосии в ближайшие годы будет развернут
«Десантно-штурмовой полк седьмой дивизии будет в ближайшие годы развернут в Феодосии. Десантные традиции в Крыму продолжаются», — сказал Шаманов на открытие мемориального комплекса «Честь, Доблесть и Слава», посвященного десантникам.
Шаманов также сообщил, что в школе № 27 крымской столицы состоялось открытие памятной доски Герою Советского Союза, советскому военачальнику, основателю
«Мы будем всемерно помогать этой школе. Экспонатами, говорящими об этапах развития