Шаманов: В Феодосии в ближайшие годы появится десантно-штурмовой полк

«Десантно-штурмовой полк седьмой дивизии будет в ближайшие годы развернут в Феодосии. Десантные традиции в Крыму продолжаются», — сказал Шаманов на открытие мемориального комплекса «Честь, Доблесть и Слава», посвященного десантникам.

Шаманов также сообщил, что в школе № 27 крымской столицы состоялось открытие памятной доски Герою Советского Союза, советскому военачальнику, основателю воздушно-десантных войск, генералу армии Василию Маргелову.