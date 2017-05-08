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15:31 (мск), источник: РИА Новости

Шаманов: В Феодосии в ближайшие годы появится десантно-штурмовой полк

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. В Феодосии в ближайшие годы будет развернут десантно-штурмовой полк, сообщил глава комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Источник: РИА "Новости"

«Десантно-штурмовой полк седьмой дивизии будет в ближайшие годы развернут в Феодосии. Десантные традиции в Крыму продолжаются», — сказал Шаманов на открытие мемориального комплекса «Честь, Доблесть и Слава», посвященного десантникам.

Шаманов также сообщил, что в школе № 27 крымской столицы состоялось открытие памятной доски Герою Советского Союза, советскому военачальнику, основателю воздушно-десантных войск, генералу армии Василию Маргелову.

«Мы будем всемерно помогать этой школе. Экспонатами, говорящими об этапах развития воздушно-десантных войск. Будет предоставлена возможность заключить соглашение о сотрудничестве с Рязанским воздушно-десантным училищем», — сказал Шаманов.

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