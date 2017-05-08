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20:42 (мск), источник: Nakanune.ru

Михалков объяснил свое высказывание о ЕЦ: «Ельцин-Центр» получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны

Режиссер Никита Михалков заявил, что его высказывание относительно получения «Ельцин Центром» премии в конкурсе «Лучший европейский музей 2017» является мнением гражданина России, а то, каким образом оно было высказано, — его художественное право.

«Как знаем мы все и как утверждает “Ельцин-Центр”, мы живём в свободной демократической стране, в которой любой гражданин может высказать любую точку зрения по любому поводу. Я — гражданин своей страны и я — русский художник, всю жизнь проживший в России. Следовательно то, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право», — сказал кинорежиссер Интерфаксу в понедельник.

Он предложил задуматься о том, почему «наши друзья», объявляющие нам санкции, выбрали именно этот музей для премирования.

«А потому, что этот музей несет функции (идеологию), устраивающие именно тех, кто эти санкции нам объявляет. То есть, чем фактически занимается “Ельцин-Центр” сегодня — искажает историю, либо фальсифицируя факты, либо их просто скрывая. (…) Другими словами, в “Ельцин-Центре” фальсифицируются история и воспевается время разрушения нашего Отечества», — продолжил Михалков.

«И именно за это европейские организации награждают “Ельцин-Центр” как лучший музей Европы. Я глубоко убежден, что подавляющее большинство здравомыслящих людей, живущих в нашей стране и желающих продолжать в ней жить, со мной согласятся. Это я говорю как гражданин», — отметил собеседник агентства.

«А как художник я использую метафору, и она очень проста — “Ельцин-Центр” получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны. А разве полицаи получали награды не за тоже самое? Ведь даже согласно указу короля Пруссии Вильгельма II, Железным крестом должны были награждаться без различия чинов и состояния, в том числе граждане оккупированных стран, за заслуги во благо немецких Вооруженных сил и во благо их союзников, за службу вопреки интересам своей страны. Что, собственно, сегодня мы и видим в работе Ельцин-Центра. Итак — ничего личного, господа! Только факты», — заявил Михалков.

Накануне режиссер сравнил премию Центра с наградой Третьего рейха.

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