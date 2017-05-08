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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Лавров 9—11 мая посетит США с рабочим визитом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 9−11 мая посетит США с рабочим визитом, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА Новости

«В соответствии с достигнутой договоренностью 9—11 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки», — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что «на 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений».

«Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе», — сообщили в МИД.

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