Лавров 9—11 мая посетит США с рабочим визитом
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров
«В соответствии с достигнутой договоренностью
В ведомстве отметили, что «на 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений».
«Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе», — сообщили в МИД.