Порошенко и Меркель провели телефонный разговор: Говорили о Донбассе и «нормандских» переговорах

В пресс-службе отметили, что собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне, Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом.

«Лидеры обоих государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасного компонента Минских договоренностей. Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом “парадов” на неконтролируемых территориях 9 мая. Петр Порошенко и Ангела Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля», — говорится в сообщении.

Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников. Меркель проинформировала украинского лидера об итогах своих переговоров в России 2 мая.

«Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в “нормандском” формате, в частности с участием новоизбранного Президента Франции. Они также договорились о дальнейший график двусторонних встреч на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 2 мая Ангела Меркель прибыла в Сочи, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.