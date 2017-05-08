Порошенко и Меркель провели телефонный разговор: Говорили о Донбассе и «нормандских» переговорах
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает
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«Лидеры обоих государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасного компонента Минских договоренностей. Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения
Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников. Меркель проинформировала украинского лидера об итогах своих переговоров в России 2 мая.
«Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в “нормандском” формате, в частности с участием новоизбранного Президента Франции. Они также договорились о дальнейший график двусторонних встреч на высшем уровне», — сообщили в
Напомним, что 2 мая Ангела Меркель прибыла в Сочи, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.